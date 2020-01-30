МИД РФ осудил недружественные действия выславшей дипломатов Болгарии

Москва, 30 января. Болгария вопреки общепринятой практике использовала высылку двух российских дипломатов, обвиненных якобы в «шпионаже», в качестве медийного повода. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Дипломат осудила недружественные действия Софии. Она подчеркнула, что посольство России уведомили об объявлении дипломатов персонами нон грата только после того, как информацию об этом растиражировали в СМИ.

«Это очередной элемент антироссийской кампании, за которой стоят представители политического истеблишмента этой страны. Мы оставляем свое право на ответные действия», — заключила Захарова.

Ранее на дипломатический скандал, разгоревшийся между Болгарией и Россией, отреагировал член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич. По мнению сенатора, подобные инциденты, как правило, являются проявлением шпиономании и русофобии, свойственной некоторым западным странам.

Как утверждают болгарские следователи, один из дипломатов с 2017 года собирал информацию о выборах в Болгарии, другой с 2018 года интересовался вопросами болгарской энергетики. Примечательно, что оба подозреваемых обладают дипломатической неприкосновенностью, поэтому им не могут предъявить обвинения.

Этот инцидент, произошедший между странами за последнее время, не единственный. 23 января болгарская прокуратура заочно выдвинула обвинения трем гражданам России в связи с предполагаемым отравлением местного бизнесмена Эмилияна Гебрева в 2015 году. А недавно министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова объявила, что страна планирует отказаться от 50% российского газа до конца 2020 года.