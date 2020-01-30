МИД РФ возмущен действиями Франции в отношении Винника

Москва, 30 января. Действия Франции в отношении россиянина Александра Винника, помещенного под стражу в этой республике, неприемлемы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Российский дипломат обратила внимание на то, что Винник, несмотря на наличие у него российского гражданства, был выдан Франции. По ее словам, российское посольство в Париже оказывает всестороннюю помощь ему.

«Мы не можем принять неконструктивную позицию французской стороны, которая своевременно не уведомила российских представителей о прибытии Александра Винника во Францию, о его переводе из одного госпиталя в другой 24 января», — сказал официальный представитель внешнеполитического ведомства.

По ее словам, на протяжении трех суток под разными предлогами консульским сотрудникам отказывалось во встрече с россиянином, что является грубым нарушением венской конвенции о консульских сношениях от 24 апреля 1963 года.

«Возмущены и тем, что судебное заседание, которое имело место, а именно трибунал большой инстанции в Париже 28 января, по делу Винника, в частности, в ходе этого мероприятия заведующему консульским отделом России во Франции было отказано в присутствии в зале, — сказала Захарова на брифинге. — При этом суд не принял во внимание состояние здоровья Александра Винника, я напомню, он ослаблен 40-дневной голодовкой, несмотря на это, был вынужден провести все заседание стоя».

Она добавила, что Виннику даже отказали в стакане воды.

Захарова призвала Францию вернуться в правовое русло. Кроме того, по ее словам, Москва готовит дипломатический демарш в Париже из-за дела Винника, а также будет добиваться выдачи Винника РФ.

Напомним, Винника — специалиста по информационным технологиям — задержали в Греции в июле 2017 года по запросу США, где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии биржи, через которую, как считают в Вашингтоне, отмывались миллиарды долларов. Во Франции россиянина обвиняют в вымогательстве и отмывании денег в составе преступной группировки.