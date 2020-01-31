Антон Макарский объяснил, почему отказался снимать кольцо на сцене

Популярность не должна быть самоцелью для артиста, считает известный российский актер Антон Макарский. В эксклюзивном интервью корреспонденту Федерального агентства новостей певец рассказал о том, как относится к привлечению внимания прессы через фейки, какие пути для реализации есть у молодых талантов и почему он не видит себя в политике.

Популярность — побочный эффект нашей работы

— Антон, вы один из немногих известных людей, кто сохраняет популярность годами. Как? Это результат работы в этом направлении, в том числе вашей жены — ведения соцсетей, общения с журналистами? Или можно говорить о том, что вы уже воздвигли себе «нерукотворный памятник», и народная любовь стала естественной частью жизни?

— Вообще-то, о популярности мы с Викой думаем далеко не в первую очередь. На протяжении многих лет в нашем графике остается совсем мало времени на отдых. И это прекрасно! Съемки художественных и документальных фильмов, репетиции, концерты, встречи с интереснейшими людьми… Это наша любимая профессия! А популярность — побочный эффект. Если она есть — хорошо, это серьезная помощь для дальнейшей работы. Но ставить для себя цель — стать популярным — тупиковый путь.

— Приходилось ли вам когда-нибудь — например, в начале карьеры — привлекать внимание СМИ и общественности через запускание фейков, как это делают некоторые знаменитости?

— Нам неоднократно предлагали такие «услуги». Но это не наша дорога. Мало того, скажу даже, что иногда делал совершенно наоборот тому, что следовало бы по мнению PR-работников. Например, я категорически отказался снимать обручальное кольцо на эстрадной сцене. Очень многие «доброжелатели» мне тогда говорили: «Не рассказывай, что женат, ты же теряешь потенциальных поклонниц!» Но было как-то не по себе: я же выступаю под своим именем, в отличие от съемок в кино, где я играю другого персонажа. Не хотелось врать. И вопреки правилам это как раз и заинтересовало зрителей.

— Как относитесь к тем, кто выбирает такой подход и любыми путями пытается добиться цитируемости?

— У каждого свой путь. Главное, чтобы потом не стать заложником этой цитируемости. А то, так можно и остаться на всю жизнь участником какого-то громкого скандала или актером одной эпатажной роли. Нам еще есть много куда расти в выбранных творческих направлениях. И не сочтите за ложную скромность, но, мне кажется, что, несмотря на относительно долгое пребывание на сцене и на экране, мы только в начале пути.

Культура начинается с тебя, а не с министра

— Ваш публичный образ с годами сильно изменился: от героя-любовника до примерного мужа и отца. Как вы к этому относитесь? Никогда не хотелось вернуться к прежнему образу хотя бы на пару недель?

— Что-то не припоминаю, чтобы когда-нибудь позиционировал себя как героя-любовника… Роли были разные, да… А в жизни, да и в интервью, всегда признавался в любви к своей жене и старался делать максимум, чтобы семье было хорошо. И сейчас придерживаюсь того же курса.

— К вопросу о пиаре как способе получения хороших ролей и всеобщей популярности. Как думаете, изменится ли ситуация при новом министре культуры Ольге Любимовой? Сможет ли она переломить ситуацию так, чтобы в массы шло творчество талантливых, а не бездарных, но популярных?

— Я не так пессимистично смотрю на мир творчества, как это принято у многих. Вокруг нас какое-то сосредоточение талантливейших людей! И музыкантов, и режиссеров, и актеров, и даже администраторов! Да, не у всех все сразу получается, но для этого и дана нам сила воли и свобода выбора — чтобы проявить и воспитать в себе лучшие качества. Особенно в наше время, когда открывается множество путей для реализации. Не приглашают на телеканалы? Добро пожаловать в мир Интернета! А надеяться на кого-то другого, пусть даже на министра, что он придет и все сделает для тебя, по-моему, глупо.

— Как вы восприняли распространяемые в Сети фото нашего нового главы Минкультуры в футболке с нецензурным выражением и скриншоты записей в ЖЖ? Они всплыли в так называемых оппозиционных Тelegram-каналах. Как вы думаете, можно ли говорить о травле?

— Я не очень слежу за новостями в соцсетях. Да меня там и нет почти. Только совсем недавно у меня появилась страница в Instagram, где я честно признаюсь, что это единственный мой аккаунт — больше меня нигде нет. А травлю в нашем обществе любили всегда. Если хорошенько поискать, можно найти компромат на каждого человека. На это, мне кажется, не стоит обращать внимания. Давайте лучше будем смотреть на поступки тех или иных людей на местах и делать соответствующие выводы.

Взгляд в будущее

— Видите ли вы себя на месте того, кто мог бы решать проблемы других людей в будущем? Например, депутата или сенатора? В последнее время парламентом была проделана большая работа в области культуры.

— Нет-нет-нет, что вы! Я — актер! И могу заниматься только своей профессией. Одна из самых больших трагедий — когда человек находится не на своем месте, неадекватно оценивает свои силы и берется за то, что ему не по плечу. У меня на свой счет никаких иллюзий нет. Да и амбиций заниматься чем-то другим, кроме как радовать зрителей, тоже нет.

— Говоря о нынешней работе — планируете ли чем-то удивить поклонников? Каковы творческие планы на ближайшее будущее?

— О да, планы грандиозные! Много задумок, сценариев, проектов — и телевизионных, и игровых. А что касается музыки — наш «Живой концерт», с которым мы уже 12 лет успешно гастролируем, выходит на новый уровень. 22 апреля выступаем в «Крокус Сити Холле» с оркестром! Так что — жизнь продолжается! Дети подрастают, а мы входим в возраст, когда уже есть опыт и сил еще довольно много! Надеюсь, многое из того, что задумали, реализуется.

— Как человека верующего, являющегося одним из лиц телеканала «Спас», не могу не спросить вас о том, как грамотно рассказывать о религии и вовлекать в нее людей?

— Главное — никого не вовлекать насильно. И рассказывать только тогда, когда об этом спрашивают. А самая лучшая проповедь — наша жизнь и поступки. Как говорил преподобный Серафим Саровский: «Стяжи дух мирен и тысячи вокруг тебя спасутся». К сожалению, я в этом отношении далеко не самый лучший проповедник. Так что — работаем над собой, никого не осуждаем и стараемся максимально соответствовать тому месту и в жизни, и в профессии, куда поставил нас господь. Чего и вам желаю.