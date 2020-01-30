Захарова прокомментировала «сделку века» Трампа

Москва, 30 января. Россия готова взаимодействовать с Израилем и Палестиной для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя «сделку века», предложенную США, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Американский президент Дональд Трамп ранее обнародовал политическую часть «сделки века». В ее основе находится принцип «два государства для двух народов»: наряду с Израилем на карте мира появится Палестина. Кроме того, предполагается, что Иерусалим станет неделимой столицей Израиля. При этом суверенитет еврейского государства может распространиться и на значимую часть долины реки Иордан.

«Мы приступили к изучению этого документа. Уверены, главное слово в этом принадлежит израильтянам и палестинцам», — подчеркнула Захарова.

Ранее официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль продолжает изучать представленную Трампом «сделку века». Он подчеркнул, что Россия остается участником ближневосточной пятерки и при необходимости готова делать все возможное для того, чтобы достигнуть жизнеспособного мира в регионе.

В Палестине план Трампа восприняли негативно. Президент государства Махмуд Аббас заявил, что Иерусалим не продается, а предложение США палестинский народ выкинет в «мусорную корзину истории».