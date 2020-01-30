Швыткин призвал не допустить новых провокаций с химоружием в Сирии

Москва, 30 января. Депутат Госдумы Юрий Швыткин заявил о необходимости принять меры в связи с подготовкой новой провокации с использованием химоружия в Сирии.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя призвал обратить внимание на сообщения СМИ о том, что террористы готовят в Сирии провокации и постановки с использованием химического оружия.

«Мы считаем эти сигналы очень тревожными. Как такие постановки используются в военных и политических целях, мы хорошо знаем», — сказал он.

Стоит отметить, что подобная провокация была осуществлена в сирийской Думе весной 2018 года боевиками и представителями организации «Белые каски». Провокация стала поводом для нанесения ракетных ударов США по объектам в Сирии.

Депутат Госдумы Юрий Швыткин выразил уверенность, что международное сообщество должно обратить внимание на подготовку боевиками провокации в Сирии под прикрытием США.

«Провокации совершают различные террористические организации под прикрытием стран Запада, прежде всего США... Я, безусловно, считаю, что международное сообщество должно быть предупреждено о возможных провокационных действиях», — пояснил парламентарий.

Член Совета Федерации Александр Бабаков отметил, что успехи России в Сирии, а также укрепление позиций Москвы на Ближнем Востоке подталкивают Запад к провокациям, передает iReactor.

«Успехи нашей страны в этом направлении будут подталкивать наших недоброжелателей к различным действиям. И поскольку с морально-нравственными устоями у них не всегда все в порядке, то не исключены наглые и циничные провокации, которые уже имели место быть, — подчеркнул Бабаков.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что террористы и представители организации «Белые каски» готовят провокации в Сирии. По данным ведомства, в ходе провокации террористы планируют использовать отравляющие вещества. Российские военные отмечают, что боевики готовят провокации в Алеппо и Идлибе.