Сирийская армия нашла секретный туннель террористов на юго-востоке Идлиба

Дамаск, 1 февраля. Сирийская армия укрепляет свои позиции в двух бывших лагерях, расположенных в окрестностях города Маарет-ан-Нуман в юго-восточной части Идлиба. Это лагеря Вади-эль-Дейф и Аль-Хамидия, которые были захвачены террористами запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры»1 в конце 2014 года.

Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

В данный момент инженерные подразделения САА прочесывают территории двух лагерей с целью демонтажа самодельных взрывных устройств и мин, которые могли оставить боевики перед своим уходом.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

В деревне Мар-Шамша, расположенной неподалеку от лагеря Вади-эль-Дейф, сирийские военные обнаружили большой туннель. Он находился под мечетью. по всей видимости, боевики использовали его, чтобы прятаться от ударов армии. кроме того, в нем прятали документы и ценные вещи.

Напомним, что несколько дней назад стало известно об освобождении Маарет-ан-Нумана и еще 28 городов и деревень, находящихся в южной части Идлиба. Тем не менее сирийская армия продолжает преследование оставшихся в регионе незаконных вооруженных группировок. Дамаск намерен вести операцию, пока вся сирийская земля не будет очищена от терроризма. Несколько дней назад САА была вынуждена отменить режим прекращения огня в Идлибе из-за постоянных провокаций со стороны «Джебхат ан-Нусры» и союзных ей незаконных вооруженных группировок.

Стоит отметить, что специальные подразделения сирийской армии также проводят разминирование освобожденного Маарет ан-Нумана. После освобождения города сирийские военные уже успели обезвредить часть мин, спрятанных с обеих сторон международной дороги на участке возле города, однако еще остаются десятки населенных пунктов, нуждающихся в тщательной проверке.

1 Организация запрещена на территории РФ.