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Политика

Захарова предложила выдать Кравчуку учебник по истории

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Захарова предложила выдать Кравчуку учебник по истории

Москва, 30 января. Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова предложила подарить бывшему президенту Украины Леониду Кравчуку учебник по истории. Так она прокомментировала его заявление о том, что Иосиф Сталин и Адольф Гитлер встречались во Львове перед войной.

«Особый привет Леониду Кравчуку, который договорился до того, что Гитлер и Сталин встретились во Львове. Вас чем там лечат? Вы после чего это несете? На Украине остался кто-то, кто может раздать им первичные пособия по истории Второй мировой войны?» — приводит слова Захаровой корреспондент Федерального агентства новостей.

Она подчеркнула, что политики, делающие подобные абсурдные заявления, ассоциируются со всем украинским истеблишментом.

Накануне Кравчук заявил, что Гитлер и Сталин якобы встречались во Львове и «пытались договориться». При этом экс-президент сослался на какой-то «документ». После этого он сказал, что Советский Союз «развязал» Гитлеру руки. Позже политик признался, что не видел этого документа, а все знания почерпнул из сообщений в СМИ.

Писатель, историк и публицист Армен Гаспарян назвал «бредом» слова Кравчука. Он отметил, что соответствующий миф гулял еще во времена перестройки, однако не был подтвержден ни в одном историческом труде. Гаспарян сделал вывод, что либо экс-президент ничего не читал за последние 32 года, либо его мозг уже не усваивает информацию.

Примечательно, что незадолго до этого действующий президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Польше, заявил, что Советский Союз развязал Вторую мировую войну и стал причиной Холокоста.

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