Москва, 30 января. Украинская сторона готовит масштабную провокацию в преддверии празднования 75-летия Победы, заявил генеральный директор ООО «Институт политических исследований», политолог Сергей Марков.

Говоря о том, кто из лидеров приедет на празднование победы в Москву, Марков заявил, что все будет зависеть от того, как будут разворачиваться события.

«Сегодня, например, киевский террористический режим готовит масштабную провокацию. В частности, прорыв крымской границы 3 мая. Возможно, что там будут столкновения. Также есть информация, что спецслужбы США и Великобритании планируют новые провокации против России — вроде тех, что были со Скрипалями», — сказал политолог в беседе с «ПолитРоссией».

При этом, как считает Марков, если в Москву приедут премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Дональд Трамп, то украинский лидер Владимир Зеленский, который ранее возложил ответственность на СССР за начало Второй мировой войны, посетит РФ. Более того, Зеленского, несмотря на его заявления, «будут ждать и примут».

По мнению эксперта, Россия, приглашая иностранных гостей в страну на празднование Дня Победы, хочет не только показать величие победы, но и постараться наладить отношения с представителями других государства.

«Но наши противники будут стараться сорвать это», — с сожалением констатировал политолог.

Ранее главарь «Меджлиса1 крымско-татарского народа» (экстремистская организация, запрещенная в России) Рефат Чубаров анонсировал «марш на Крым» 3 мая. По его словам, его сторонники намерены пересечь крымскую границу на пункте пропуска «Чонгар». Крымские татары назвали заявление Чубарова провокацией.

Ранее стало известно, что премьер Японии Синдзо Абэ рассматривает возможность визита в Москву на празднование Дня Победы. Глава российского государства Владимир Путин пригласил Абэ еще в конце прошлого года. Он сказал, что будет рад видеть японского премьера на мероприятиях, посвященных 75-й годовщине Победы.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что приглашения посетить столицу в день 75-летия Победы разосланы главам государств, однако список гостей пока рано публиковать.

1 Организация запрещена на территории РФ.