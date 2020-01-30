Москва, 30 января. Опальный олигарх Михаил Ходорковский пытался продвинуть в муниципальные депутаты мастера по наращиванию ресниц и одновременно активистку признанной в РФ нежелательной общественной организации «Открытая Россия» Нину Лапину. На это указывают сообщения ряда Telegram-каналов.

В Сети распространилась информация, что Лапина начала вести активную «социально-политическую» жизнь не случайно.

Telegram-канал «Люди и звери» накануне сообщил о том, что эффектная блондинка, являющаяся главной уполномоченной «Открытой России» по делам армии и флота, якобы думает о том, чтобы познакомить своего сына с Ходорковским и увести олигарха из семьи.

«Нина Лапина уверена, что полностью манипулирует беглым олигархом и даже собирается познакомить его со своим сыном. Жене Ходорковского остается только посочувствовать, ведь ждала, носила передачки, а теперь старик решил пожить для себя», — пишет СМИ.

Канал «Силовики» ранее отмечал, что на протяжении некоторого времени Лапина вовсе не имела официального трудоустройства, однако это не мешало девушке вести нескромную жизнь.

По информации источника, когда в 2018 году «Открытая Россия» поддерживала ее кандидатуру на муниципальных выборах в Москве, активистка разъезжала по столице на премиальном автомобиле Range Rover и проживала в элитной многоэтажке.

Позднее вопрос с источником доходов Лапиной, вероятно, был решен. В настоящее время она числится помощницей Василия Дикарева, входящего в Совет депутатов МО Якиманка. Информацию об этом можно найти на официальном сайте Совета.

Как отмечает Nation News, прошлой зимой активистка выступала в Москве на митинге, посвященном уборке снега, и вызвала ожидаемую реакцию москвичей, которые в соцсетях порекомендовали ей оставить тщетные попытки заниматься общественно-политической жизнью.

Стоит отметить, что если деятельность активистки в жизни Лапиной даст окончательную трещину, она сможет вернуться в родную и понятную бьюти-сферу, в которой имела хороший заработок и высокие рейтинги.