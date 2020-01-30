Умерла актриса Светлана Агеева, сыгравшая в фильме «Операция «Ы»

Москва, 30 января. Актриса Светлана Агеева, исполнившая эпизодическую роль в известной комедии Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», скончалась в Москве в возрасте 79 лет. Об этом сообщила директор Липецкого драматического театра, в котором когда-то играла артистка, Галина Кулешова.

По ее словам, на липецкой сцене Агеева выступала с 2000 года на протяжении 11 лет, после чего переехала с сыном жить в российскую столицу.

«До последнего Светлана Алексеевна поддерживала связь с театром, очень по Липецку тосковала», — рассказала Кулешова в интервью РИА Новости.

Сообщается, что актриса ушла из жизни после продолжительной болезни во вторник, 28 января, однако известно об этом стало только сейчас.

Прощание с артисткой пройдет в Москве. Другие подробности траурной церемонии пока не уточняются.

Светлана Агеева родилась 16 января 1941 года. Она окончила факультет музыкального театра ГИТИСа. Затем играла в Свердловском театре музкомедии, на сцене ростовского ТЮЗа и в Липецком государственном академическом театре драмы имени Л.Н. Толстого. В Москве Агеева выступала в Театре на Таганке.

В «Операции «Ы» актриса сыграла роль беременной пассажирки в новелле «Напарник». Кроме того, актриса снялась в таких фильмах, как «Совесть», «Я купил папу», «Увольнение на берег», «Русские бабы» и «Приезжайте на Байкал».

Ранее стало известно, что в 80 лет в США скончался советский кинорежиссер Константин Бромберг, снявший такие известные фильмы, как «Приключения Электроника», «Чародеи», «Был настоящим трубачом» и «У меня есть лев».