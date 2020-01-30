В Конго стартовал саммит Африканского союза по Ливии

Браззавиль, 30 января. В Республике Конго начался саммит Африканского союза, участники которого намерены обсудить Ливию и дальнейшее урегулирование ситуации в республике. Участие в международном мероприятии приняли представители 55 стран, а также специальный посланник ООН в Ливии Гасан Саламе.

Как известно, конференция проходит в столице Конго Браззавиле, на нее также приглашены представители Судана. В числе фундаментальных целей саммита — три основных вопроса. В ходе обсуждения делегациям нужно найти пути решения ливийского кризиса и нивелирования угрозы повторения любых боевых действий. Кроме того, необходимо полностью предотвратить вмешательство других государств во внутриливийские дела.

Африканская комиссия создает «дорожную карту», которая поможет преодолеть ливийский кризис. Помимо других задач, в нее будет включена разработка графика проведения выборов в органы власти и на пост президента, а также организация национальной конференции.

По данным источника в Африканском союзе, иностранная интервенция стала главной проблемой для Египта, лидер страны Абдель Фаттах ас-Сиси выдвинет эту тему на обсуждение.