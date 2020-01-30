Тему Холокоста и роли Польши в нем обсудили в пресс-центре Медиагруппы «Патриот»

Санкт-Петербург, 30 января. В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» состоялось обсуждение темы Холокоста и роли Польши в нем в свете последних событий, связанных с искажением западными странами исторических фактов.

В пресс-конференции приняли участие историки, публицисты, политологи и журналисты. Спикеры осветили истинную роль Польши в Холокосте и развенчали некоторые мифы о Второй мировой войне.

Кроме того, гости обсудили тезисы публикации Федерального агентства новостей «В Польше были формы антисемитизма, каких не знал и Третий рейх» и громкие заявления польских властей.

Эксперты сошлись во мнении, что в настоящее время со стороны Украины и Польши против России ведется информационная война.

Страны Запада чествуют «героев», известных сотрудничеством с фашистской Германией, пытаются нивелировать роль Красной армии в военной истории, переложить ответственность за начало войны на Советский Союз и даже обвинить его в Холокосте.

Цель обсуждения на площадке Медиагруппы «Патриот» состоит в защите правды и исторической памяти страны, деды и прадеды которой отдали жизни в годы Второй мировой войны, защищая Родину.