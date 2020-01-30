Депутат Водолацкий объяснил голос представительницы Украины за возврат России в ПАСЕ

Поддержка России членом украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Юлией Левочкиной — это попытка извиниться перед россиянами за скандальное высказывание президента Украины Владимира Зеленского о роли СССР во Второй мировой войне. Об этом Федеральному агентству новостей заявил первый замглавы комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Голос за Россию

Член делегации Украины в ПАСЕ Юлия Левочкина поддержала восстановление полномочий российских парламентариев, сообщило украинское издание «Европейская правда».

Голосование в ПАСЕ прошло накануне. «За» выступили 96 делегатов, «против» — 44, семеро приняли решение воздержаться.

Кроме восстановления полномочий российской делегации, Левочкина поддержала «новую санкционную процедуру», которая «практически уничтожает возможность наложить санкции» на Российскую Федерацию в дальнейшем. При этом ПАСЕ отклонило все поправки, предложенные украинскими делегатами. По мнению издания, такой исход — поражение Украины.

Ранее в ПАСЕ восстановили все права российской делегации. Украина и еще шесть стран заявили, что покинут ассамблею, если это произойдет. В свою очередь, Киев также отозвал из Страсбурга своего посла. Однако позднее два из семи государств, объявивших демарш (Грузия и Литва), изменили свое решение.

«Он предал память деда»

Как отметил Виктор Водолацкий, причина поддержки украинской представительницы кроется в недавнем выступлении Владимира Зеленского о роли СССР во Второй мировой войне.

«Он предал память своего деда. Его заявление сегодня набирает огромные обороты на Украине. Там идет масштабная кампания об отставке президента после подобных заявлений. Зеленский высказал мнение в угоду польскому режиму. Ни один политик в мире так не поступает. Недовольство украинского народа растет. Поэтому представительница Украины в ПАСЕ поддержала Россию только по одной причине — как бы кто не хотел, кто бы не разрушал связи Украины с Россией, они незыблемы. Наши страны связаны и экономически, и политически, и культурно. Украина не может развиваться без восстановления дружеских и экономических отношений с Россией», — пояснил Виктор Водолацкий.

По мнению депутата, нормальные здравомыслящие парламентарии Украины понимают, что необходима кооперация с Россией. Своей поддержкой Юлия Левочкина пытается создать «подушку безопасности», которая приведет к построению нормального диалога с Россией на государственном уровне.

«После этого можно будет отладить связь между корпорациями и холдингами. Потому что страдают и те производители, которые занимались совместным производством. Поддержка в ПАСЕ — это обоюдовыгодное восстановление тех порушенных [бывшим президентом Украины] Петром Порошенко связей. Думаю, украинский народ одумается и определит в дальнейшем судьбу своей страны», — заключил Виктор Водолацкий.

Украинский президент Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал СССР одним главных виновников Второй мировой войны. Он отметил, что Европа и мир в целом «не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 году».