Помощник Вишневского Кобринский вслед за депутатом оказался в центре секс-скандала

Санкт-Петербург, 30 января. Преподаватель кафедры русской литературы в РГПУ имени А. И. Герцена Александр Кобринский в очередной раз стал оказывать недвусмысленные знаки внимания с сексуальным подтекстом девушкам в Интернете, что легко расценить как домогательство.

Кобринский, подозреваемый в коррупции, не только преподает в петербургском вузе, но также является членом партии «Яблоко» и помощником депутата петербургского ЗакСа Бориса Вишневского. Последний тоже преподавал в упомянутом учебном заведении, где оказался в центре громкого секс-скандала.

В редакцию Nation News обратилась девушка, пожелавшая остаться анонимной. Она рассказала, что на прошлой неделе Кобринский написал ей в социальной сети «ВКонтакте». По ее словам, поначалу он ей показался даже симпатичным, однако затем светская беседа превратилась в интимную. Мужчина смутил девушку предложениями непристойного характера.

«После столь настойчивых комплиментов мне захотелось подробнее узнать, что это за человек, который еще и в ЗакСе работает», — рассказала она.

Девушку удивило, что на странице «интернет-извращенца» открыто сообщалось о его месте работы, возрасте и увлечениях. Она поразилась, что помощник депутата Вишневского вместо того, чтобы следить за своей репутацией, делает пошлые комплименты в Сети незнакомым представительницам слабого пола.

Девушка добавила Кобринского в черный список, член «Яблока» ответил взаимностью, очевидно, испугавшись за свою репутацию.

Примечательно, что это далеко не первый инцидент с участием Кобринского. В 2013 году в Livejournal появился компромат на политика на основе его взломанной почты. Указывалось, что он занимался гинекологическими консультациями на женских форумах и выкладывал свои весьма специфические снимки в женской одежде. Кобринский отрицал все обвинения.

Напомним, что Вишневский из-за секс-скандала лишился должности в РГПУ имени А. И. Герцена. Руководство вуза решило не продлять с ним контракт. Одна из жертв депутата решилась дать откровенное интервью, в котором подробно рассказала о харассменте в учебном заведении. Вишневский, по ее словам, физически не принуждал к сексуальным отношениям, однако давил авторитетом и грозил отчислением за отказ вступить с ним в связь.

Рассказ вызвал широкий общественный резонанс. Например, активисты устроили одиночные пикеты с требованием провести расследование в отношении Вишневского.