Представительница Украины проголосовала за восстановление полномочий РФ в ПАСЕ

Страсбург, 30 января. Представительница Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы проголосовала за восстановление полномочий российских парламентариев в ПАСЕ.

Член украинской делегации в ПАСЕ Юлия Левочкина проголосовала за подтверждение полномочий российских законодателей. Кроме того, Левочкина поддержала принятие новой процедуры, которая исключает возможность введения санкций против России в ПАСЕ. При этом ранее комиссия ПАСЕ по мониторингу отклонила все поправки, которые предлагали украинские делегаты.

Стоит отметить, что более половины из присутствовавших в зале заседаний ПАСЕ национальных делегаций единогласно выступили за подтверждение полномочий российских парламентариев. За восстановление полномочий России в ПАСЕ проголосовали 96 депутатов, 44 выступили против, семеро воздержались.

Напомним, в 2014 году российская делегация была лишена права голоса в ПАСЕ под предлогом воссоединения Крыма с Россией. В свою очередь Москва отказалась работать на этих условиях и в 2016-2018 годах российская делегация не принимала участие в заседаниях ПСАЕ. 25 июня 2019 года члены ПАСЕ приняли резолюцию, которая в полном объеме восстановила полномочия России в ассамблее. Данное решение вызвало негативную реакцию со стороны украинской делегации. Осенью 2019 года Украина отказалась направлять свою делегацию на осеннюю сессию ПАСЕ. Однако в январе 2020 года Верховная рада приняла постановление, которое предполагает возобновление работы украинской делегации в ПАСЕ.