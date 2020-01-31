Нумеролог Батыр рассказала об опасностях «красивой» даты 02.02.2020 — 2 февраля 2020 года

Второе февраля 2020 года уже назвали «зеркальной» датой: это красивое число можно читать как слева направо, так и справа налево — 02.02.2020, или даже так — 02022020. Полная симметрия! Астрологи и нумерологи рассказывают о положительных и отрицательных свойствах этой даты, а также объясняют, правильно ли сделали тысячи влюбленных пар по всему миру, выбрав именно этот день для заключения брака.

С вопросом, что сулит 2 февраля людям и чего нужно опасаться, а также будет ли прочен заключенный в этот день семейный союз, Федеральное агентство новостей обратилось к потомственной шаманке, нумерологу Анне Батыр. По мнению собеседницы ФАН, люди, желающие заключить брак непременно в какую-то «красивую» дату, во многом находятся под властью мифов, это касается и 2 февраля 2020 года.

«2 февраля 2020 года — это очень интересная дата, — отметила Анна Батыр. — Для начала отмечу, что 02.02.2020 выпадает на воскресенье — это означает, что день является благоприятным для любых начинаний».

Но не все так просто — есть несколько довольно важных «но», отметила нумеролог.

«Все дело в том, что в «номере» этого дня — просто зашкаливающее количество двоек (целых четыре), — говорит Анна. — Такая двойка преобразуется в энергию, и в данном случае этой энергии образуется даже переизбыток. Поэтому воскресенье, 2 февраля, в первую очень чрезвычайно благоприятно для людей, у которых маловато своих сил, маловато собственной энергии».

Таких людей в мире примерно треть, и красивая дата 02.02.2020 как раз для них — они смогут буквально свернуть горы, говорит собеседница ФАН.

«Эти люди получат дополнительную энергию извне и смогут ее использовать себе во благо. А вот самодостаточным по энергетике людям, у которых много собственной энергии (таких тоже примерно треть), и тем, кто этой энергией переполнен (тоже около 33% жителей Земли), в этот день нужно соблюдать осторожность. В противном случае возможен даже энергетический взрыв, который спровоцирует в жизни таких людей нестабильность», — предупредила собеседница ФАН.

Тот факт, что «зеркальная» дата выпадает на воскресенье, с одной стороны — хорошо, но с другой — требует особого внимания при деловых взаимоотношениях, так как день чреват путаницей в документах.

«Эта путаница может оказаться неблагоприятной для тех, кто планирует заключить брак именно 2 февраля 2020 года. Кроме того, поскольку этот день буквально переполнен энергией и все будут взвинчены, возможны какие-то недоразумения и ошибки. Это может стать почвой для семейных ссор и конфликтов в будущем. Поэтому, на мой взгляд, 2 февраля, а также соседние с этой датой 1 и 3 февраля — не лучший выбор для заключения брака. А в сам день 02.02.2020 не стоит планировать каких-то серьезных мероприятий», — резюмировала Анна Батыр.

Отметим, другая собеседница ФАН — называющая себя потомственной ведьмой Алена Полынь — наоборот, считает 2 февраля 2020 года днем, который чрезвычайно благоприятен как для заключения брака, так и для других важных начинаний. Ее комментарий читайте в ближайшее время на сайте Федерального агентства новостей.

Кстати, следующей полностью симметричной даты придется ждать долго — более 100 лет. Этот день наступит 12.12.2021 года.