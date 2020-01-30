Захарова заявила, что практика переписывания истории в мире приняла критические обороты

Москва, 30 января. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила обеспокоенность в связи с попытками иностранных государств переписать историю.

Она заявила, что еще совсем недавно весь мир склонял головы перед бойцами Красной армии, которые освободили Освенцим. Так, например, в 2005 году президент Польши вручил выжившим героям-освободителям государственные награды. Он тогда подчеркнул, что поляки помнят о подвиге советского народа, который внес огромный вклад в победу над нацизмом.



Теперь же в Варшаве звучат совершенно дикие и абсурдные заявления. Действующий президент страны Анджей Дуда лишь однажды вскользь упомянул о вкладе СССР, который освободил Польшу.

«Практика переписывания истории набрала критические обороты. Как и в случае с пандемиями мы должны понять, что имеем дело с настоящим историческим вирусом, который может привести к серьезным последствиям», — цитирует представителя МИД РФ корреспондент Федерального агентства новостей.

Захарова обратила внимание на то, что политики, пытающиеся пересмотреть итоги Второй мировой войны, закладывают мину замедленного действия под весь существующий миропорядок. В частности, они могут подорвать решения Нюрнбергского трибунала.

Напомним, что на днях президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Польшу обвинил Советский Союз в развязывании Второй мировой войны и организации Холокоста. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова Зеленского не только не соответствуют действительности, но также оскорбляют миллионы россиян и жителей СНГ, чьи предки погибли, освобождая свою родину и Европу от нацистской Германии. Примечательно, что дед Зеленского тоже воевал в составе Красной армии и был награжден двумя орденами Красной звезды.