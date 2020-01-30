Политолог Топорнин назвал фантастикой планы Трампа по Израилю и Палестине

Москва, 30 января. «Сделка века», озвученная президентом США Дональдом Трампом, — иллюзорное предложение главы Белого дома из разряда фантастических, считает доцент МГИМО, политолог Николай Топорнин.

Президент Ирана Хасан Роухани назвал «сделку века» по решению палестино-израильского конфликта «самым убогим планом века». Он добавил, что миру «достаточно» таких предложений со стороны администрации Соединенных Штатов.

Глава Белого дома в начале недели объявил о плане решения конфликта между Палестиной и Израилем. При этом в «сделке» есть логические противоречия, которые говорят о бесперспективности предложения Трампа.

Топорнин категорически высказался об озвученном Трампом плане по решению палестино-израильского вопроса. Он напомнил, что ранее хозяин Белого дома выступил с предложением о денуклеаризации Корейского полуострова и решением ядерной проблемы.

Американский лидер много говорил о северокорейском коллеге Ким Чен Ыне, называл его «отличным парнем», проводил встречи, однако усилия Вашингтона не привели к какому-то результату.

«Прошло два-три года, пена сошла и всем стало понятно, что Северная Корея не отказалась от своей ядерной программы, а Вашингтон не подписал с Пхеньяном какого-либо соглашения, зато сами эти действия Трампа наделали немало шума», — сказал политолог в беседе с «Экономикой сегодня».

Он убежден, что «сделка века» будет складываться, как и отношения Трампа с Ким Чен Ыном, — много политической риторики, заявлений в Twitter и поддержки Вашингтона со стороны Тель-Авива.

«Главным бенифициаром этой «сделки века» выступает Израиль, причем арабская сторона уже заявила о своем полном несогласии с данным предложением президента США, а арабы заявили, что они эту сделку никогда не примут», — отметил Топорнин.

По его мнению, только исходя из этого заявления можно сделать вывод, что из «сделки века» ничего не получится хотя процесс может оказать серьезное влияние на расклад сил в контексте палестинского вопроса. И, как считает эксперт, Трамп решил угодить произраильскому еврейскому лобби, влияние которого на сегодня очень высоко в американской политике.

«Очень скоро в США стартуют первичные праймериз, и это знак для Трампа, что нужно активизироваться, нужно использовать любые возможности для того, чтобы поднимать свой рейтинг, поэтому неудивительно, что Белый дом использует тему Израиля и Палестины для мобилизации в свою поддержку произраильского лобби, обладающего массой возможностей», — сказал доцент МГИМО.

Израильский премьер Беньямин Нетаньяху заявил, что хочет обсудить «сделку» с российским президентом Владимиром Путиным, поэтому дискуссия по инициативе Трампа будет идти еще несколько месяцев.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани под Багдадом. Иракский парламент проголосовал за полный вывод войск из США, но Вашингтон покидать регион не хочет. При этом многие эксперты отмечают, что лозунг «Янки, гоу хоум!» все чаще слышно в странах Ближнего Востока.