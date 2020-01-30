ФАН добавил имя ветерана войны Кужильного на сайт проекта Минобороны «Дорога памяти»

Минобороны России продолжает собирать информацию об участниках Великой Отечественной войны для мультимедийного проекта «Дорога памяти». В продолжение спецпроекта «Дед Победы» Федеральное агентство новостей загрузило на сайт информацию о нашем герое Алексее Кужильном. Заодно нашли несколько ошибок в советской картотеке и узнали, что можно сделать, если вы обнаружили неточность в архивных данных о своем родственнике.

Ранее в Минобороны РФ представили видеоинструкцию, где объясняется, как добавить имя своего родственника — участника Великой Отечественной войны — на сайт «Память народа», откуда данные поступят в мультимедийную галерею «Дорога памяти».

Перед этим мы решили уточнить, как отображается информация о нашем герое, Алексее Николаевиче Кужильном, на сайтах «Память народа» и «Подвиг народа». Дело в том, что при загрузке информации в галерею «Дорога памяти» можно подгрузить данные с этих ресурсов.

По запросу «Кужильный» на сайте «Память народа» мы обнаружили карточки двух солдат, но ни один не совпадал полностью с нашим героем. У первого не совпадало место рождения, у второго была лишняя буква в фамилии.

В архивной компании «Элар» (она занималась оцифровкой всего архива Минобороны для проекта. — Прим. ФАН) по нашему запросу сообщили, что обе карточки принадлежат одному и тому же человеку — нашему ветерану Алексею Кужильному. Это удалось установить по месту жительства, которое известно только операторам, работавшим с картотекой.

Дальнейшие поиски убедили нас в том, что на каком-то этапе в картотеку закралась ошибка: на ресурсе «Подвиг народа» мы нашли Алексея Николаевича по государственной награде — ордену Отечественной войны II степени.

В 1985 году, в честь 40-летия Великой Победы над фашизмом, орденом Отечественной войны наградили всех живых на тот момент ветеранов. В их числе был и Алексей Кужильный, который прошел всю войну военным сапером-минером, а в 1945 году в составе особого батальона бросал фашистские штандарты к Мавзолею.

По данным сайта «Подвиг народа», орден был выдан Алексею Кружильному, и мы уж понимали, что буква «р» здесь может быть ошибкой. Дочь Алексея Николаевича — Татьяна Радина — подтвердила ФАН, что во время одного из чествований ветеранов в Донбассе имя ее отца написали с такой же неточностью.

Судя по всему, ошибка «законсервировалась» в архивных документах, поэтому дальше мы обратились в Центральный архив Минобороны РФ. При помощи сотрудников ЦА МО мы выяснили, что ошибку допустил военкомат, составлявший юбилейную карточку в год выдачи ордена. Из одного органа пришло сразу две карточки — одна с ошибкой в месте рождения, другая — в фамилии. В таком виде они и остались в государственном архиве. По законам, ЦА МО не имеет права самостоятельно исправлять данные в архивных документах, даже по запросам ближайших родственников или самого ветерана.

Чтобы частично восстановить документальную справедливость, ФАН загрузил на сайт проекта «Дорога памяти» верную информацию об Алексее Кужильном. По словам представителей архивной компании «Элар», сейчас ведутся переговоры с военными о том, чтобы после необходимой авторизации вносить уточнения и добавления к «неприкасаемой» архивной информации.

Напомним, «Дорога памяти» откроется 9 мая 2020 года вместе с храмом Победы. Каждый посетитель сможет пройти по ней свои 1418 шагов в длину — по числу дней и ночей Великой Отечественной войны.

Предполагается, что уникальный проект увековечит подвиг 33 миллионов участников войны. Также в галерее будет собрана земля со всех воинских захоронений красноармейцев в России и за рубежом.