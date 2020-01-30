Фармацевты рассказали, можно ли заразиться коронавирусом через рукопожатие

Москва, 30 января. Роспотребнадзор и Минздрав предупредили россиян о риске заболевания коронавирусом. Фармацевты же разошлись во мнениях, говоря о возможности заражения через рукопожатие.

По мнению коммерческого директора предприятия «Дальхимфарм» Ирины Булыгиной, коронавирус передается от человека к человеку через прикосновение.

«Капли слюны содержат вирусы и патогены. Поэтому и рекомендуют носить одноразовые перчатки и марлевые повязки на рот и нос», — передает ее слова телеканал «360».

Булыгина назвала ажиотаж вокруг нового заболевания истерией и напомнила, что от гриппа умирает гораздо больше людей.

Позицию коллеги не разделила врач-инфекционист Юлия Читайкина, которая считает, что вирус контактно-бытовым путем обычно не передается.

«Это воздушно-капельный, воздушно-пылевой путь — при непосредственном контакте с человеком, при чихании, разговоре и кашле», — рассказала она.

По словам специалиста, для заражения рукопожатия недостаточно: контакт должен быть по слизистым.

О вспышке пневмонии власти Китая сообщили в конце прошлого года. Ее возбудителем стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Эпидемия началась в городе Ухань, в китайской провинции Хубэй. За пределами КНР случаи заболевания зарегистрированы в Японии, США, Канаде, Франции, Германии, Финляндии и других странах.

По последним данным, из-за коронавируса скончались не менее 170 человек, количество зараженных превысило 7,7 тысячи человек.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился закрыть границу на Дальнем Востоке в качестве одной из мер по нераспространению коронавируса, пишет «Царьград». По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в России пока не было зафиксировано ни одного случая заражения, однако риск сохраняется.