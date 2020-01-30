Рабинович заявил, что украинцы выживают лишь за счет оптимизма

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович прокомментировал слова первого президента Украины Леонида Кравчука о «встрече» Иосифа Сталина и Гитлера во Львове перед началом Второй мировой войны.

В студии программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» привели слова профессора Йенского университета Йорга Ганценмюллера, который опроверг факт встречи Гитлера и Сталина. Немецкий историк заявил, что нет никаких документальных подтверждений такой встречи. Более того, Гитлер сознательно избегал встречи со Сталиным, потому что Советский Союз для фашистской Германии был главным врагом.

«Немцы рассматривали Советский Союз как военного противника, а в большевизме видели главного идеологического врага. СССР представлялся им территорией для завоевания. Если бы где-то появились фотографии, на которых Гитлер и Сталин были бы запечатлены вместе, сторонники Гитлера восприняли бы это весьма негативно», — сказал немецкий историк, опровергая слова первого президента Украины Леонида Кравчука о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове.

По словам ведущей политического ток-шоу Ольги Скабеевой, «с ума посходили что действующий, что первый президент Украины».

«Да ничего нового у нас не происходит. Все в старом режиме, — ответил на это сопредседатель партии «Оппозиционной партии — За жизнь», депутат Верховной рады Вадим Рабинович. — Вчера в Ивано-Франковске фашисты в фашистской форме хоронили последнего, слава богу, представителя дивизии СС «Галичина». Еще три улицы назвали именами всяких подонков. Обещают, что именем вот этого похороненного фашиста назовут еще одну улицу. Вот так примерно 5-7-10 процентов населения диктует всей остальной Украине какую-то бредятину, и поддерживают ее в голове всякие странные люди, для которых лучше жевать, чем говорить».

В ходе прямого включения со студией «60 минут» Рабинович заявил, что ему даже не хочется комментировать слова Кравчука о «встрече» Сталина и Гитлера во Львове.

«Секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Украины просто неприлично так себя вести. Он забыл свое прошлое», — сказал о Кравчуке Рабинович.

Политик заметил, что его партия инициировала 12 уголовных дел за последнюю неделю, борясь с распространением неофашизма на Украине.

На вопрос соведущего Скабеевой Евгения Попова о том, почему на Украине продолжаются факельные шествия, хотя народ, избравший президентом Владимира Зеленского, голосовал против украинского национализма, Рабинович ответил: