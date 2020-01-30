Перенджиев подчеркнул гуманитарный характер миссии РФ в Сирии после помощи журналистке RT

Москва, 30 января. Пострадавшая в Сирии журналистка RT Вафа Шабруни находится в тяжелом состоянии, врачи прилагают все усилия для того, чтобы сохранить жизнь пациентке. Об этом заявила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

По ее словам, министр обороны РФ Сергей Шойгу в течение нескольких минут распорядился направить российских военных медиков для спасения журналистки.

Член экспертного совета «Офицеров России», доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Перенджиев отметил, что скорость реагирования российских военных медиков лишний раз доказывает гуманитарный характер российской миссии в Сирии.

«Наши военные стараются принимать меры не только, чтобы защитить мирных граждан от риска, но и принять меры по спасению. Не только спасти от смерти, но и помочь восстановить здоровье. Это еще раз показывает гуманистическую направленность нашей миссии в Сирии», — пояснил он порталу Nation News.

Перенджиев напомнил, что Россия не только защищает сирийцев от боевиков и предоставляет мирным жителям медицинские услуги, но также и снабжает нуждающихся продовольствием.

Накануне стало известно о том, что корреспондент телеканала RT Вафа Шабруни серьезно пострадала во время подготовки репортажа в сирийском городе Маарет ан-Нуман (провинция Идлиб). Она готовила репортаж о складах с оружием, которые боевики бросили при отступлении. Во время проведения съемок один из снарядов взорвался. Девушка сразу же была госпитализирована в тяжелом состоянии. Посольство РФ в Сирии подтвердило информацию о ранении Шабруни и выразило надежду на ее скорейшее выздоровление.