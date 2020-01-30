Посол США в России посетил в тюрьме обвиняемого в шпионаже Уилана

Москва, 30 января. Новый посол США в России Джон Салливан впервые посетил обвиняемого в шпионаже Пола Уилана в СИЗО «Лефортово». Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте американского посольства в России.

«Здоровье и благополучие Пола вызывает большую озабоченность у правительства США», — говорится в сообщении.

Также ранее в аккаунте американского дипломатического представительства был опубликован призыв разрешить Уилану позвонить семье и отпустить обвиняемого домой.

Напомним, сотрудники ФСБ РФ задержали Уилана в конце декабря 2018 года при проведении шпионской акции в Москве. Представители спецслужбы, пришедшие в гостиничный номер американца, изъяли у него флешку со сведениями, представляющими государственную тайну. Уилан своей вины не признает, сообщает «Царьград».

В отношении американца было возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже. Уилану грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет. В декабре прошлого года Московский городской суд продлил срок ареста обвиняемого до 29 марта 2020 года. В МИД РФ заявляли, что Уилан не подавал заявок руководству СИЗО по поводу связи с родными, поэтому жалобы американца на ограничения контактов необоснованны.