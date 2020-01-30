Захарова рассказала о ситуации с российскими гражданами в Китае

Москва, 30 января. Министерство иностранных дел РФ ежедневно взаимодействует с российскими ведомствами, государственными органами КНР и посольством РФ в Китае, чтобы предпринимать соответствующие шаги в условиях распространения коронавируса. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Мы прекрасно понимаем, что речь идет о наших общих усилиях. Международное сообщество может проявить лучший опыт во взаимодействии с целью предотвращения распространения этого вируса», — сказала Захарова в ходе брифинга.

Она уточнила, что, по данным посольства РФ в Пекине, на территории провинции Хубэй находятся 182 гражданина России, в городе Ухань, который считается источником распространения инфекции, остаются 122 человека. При этом информации о заразившихся россиянах не поступало.

Захарова отметила, что консульство и посольство РФ в КНР находятся в постоянном контакте с россиянами, а власти Китая предпринимают экстренные меры по локализации заболевания и лечению заболевших. В провинции Хубэй готовы обеспечить иностранцев всем необходимым.

Со ссылкой на данные Госкомитета КНР по здравоохранению Захарова рассказала о последних данных о заболевших и умерших от коронавируса. Так, в настоящее время в Китае зарегистрировано 7 711 случаев заболевания пневмонией, жертвами инфекции стали 178 человек, 38 летальных случаев произошли за сутки 29 января.

Ранее в пресс-службе МИД сообщили, что в связи со вспышкой коронавируса Россия с 30 января приостановила оформление электронных виз для граждан КНР.