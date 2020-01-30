Два бойца ВСУ погибли при неудачном запуске беспилотника под Донецком

Донецк, 30 января. Два бойца Вооруженных сил Украины погибли при неудачном запуске беспилотника под Донецком, еще один человек пострадал. Об этом рассказали в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

По данным ведомства, трагедия произошла в Донбассе в минувшую среду.

«Зафиксирован подрыв минно-взрывного устройства на позициях первого батальона 92-й бригады ВСУ в районе Авдеевки», — говорится в сообщении.

В УНМ ДНР уточнили, что солдаты украинской армии прикрепили к БПЛА самодельное взрывное устройство. Однако беспилотник не был предназначен для таких тяжестей: он упал вскоре после запуска, произошел взрыв.

Трое человек получили ранения, двое из них — несовместимые с жизнью. Выжившего солдата госпитализировали.

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. В тот год в Киеве произошел государственный переворот, который не приняли жители Донецкой и Луганской народных республик. В ответ новые украинские власти развернули против них военную кампанию.

За несколько лет боевых действий погибли тысячи человек. Как недавно объявил бывший главный военный прокурор страны Анатолий Матиос, небоевые потери украинских силовиков в Донбассе за время войны превысили боевые. Например, с 2014 года более трех тысяч силовиков скончались от болезней, более 10 тысяч человек получили травмы.