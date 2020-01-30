Установлена личность дебоширки на борту S7, угрожавшей взорвать самолет

Москва, 30 января. Установлена личность дебоширки на борту S7, который приземлился в московском аэропорту «Домодедово», сообщил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

Известно, что на борту самолета, следовавшего из Сочи в Москву, произошло ЧП. Ранее сообщалось о том, что женщина угрожала взорвать самолет. Однако источник в Росавиации опроверг эту информацию.

По его словам, женщина с сумкой в руках молча стояла в проходе. На просьбы экипажа занять свое место она не реагировала. Поэтому члены экипажа приняли решение доложить о возможной угрозе взрыва.

По данным источника из правоохранительных органов, дебоширка — 35-летняя Антонина Полодиянцева. Женщина вела себя неадекватно, возможно, была в состоянии опьянения, ее задержали правоохранители.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве.