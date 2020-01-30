Илон Маск разбогател на $2,3 млрд за один час

Нью-Йорк, 30 января. Американский предприниматель, изобретатель и инженер Илон Маск разбогател на 2,3 миллиарда долларов за один час. К настоящему моменту состояние Маска достигает около 36 миллиардов долларов.

Акции компании Tesla, в которой Маску принадлежит 22%, резко выросли на фондовой бирже в Нью-Йорке. Повышения рыночной капитализации компании Tesla увеличило состояние главы компании Tesla на 2,3 миллиарда долларов. Согласно данным Нью-Йоркской фондовой биржи, 29 января котировки акций Tesla возросли на 2,49% до отметки 580,99 доллара, а затем еще на 12% до 649 долларов, передает АиФ.

Стоит отметить, что ранее компания Tesla заняла второе место по рыночной стоимости, обогнав Toyota. 26 января акции Tesla выросли на 16%, благодаря чему состояние Илона Маска увеличилось до 32 миллиардов долларов.

По мнению финансовых аналитиков, если рыночная стоимость Tesla в течение 2020 года не опустится ниже 100 миллиардов долларов, то состояние Маска продолжит увеличиваться. При этом предприниматель получит от собственной компании около 346 миллионов долларов в виде вознаграждения за рост капитализации.

Ранее Илон Маск заявил о планах основать на Марсе колонию. По его словам, к 2050 году на Марсе будут жить менее одного миллиона человек. Предприниматель отметил, что в ближайшие 10 лет его компания SpaceX построит более тысячи космических кораблей многоразового пользования Dragon Crew. По его словам, SpaceX будет запускать на Марс по три космических корабля в день.