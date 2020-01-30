Путин поручил оказать дополнительную помощь пострадавшим в Беслане. События дня. ФАН-ТВ

В Домодедово экстренно сел самолет, направлявшийся в Москву. Причиной неожиданного возвращения в аэропорт стали угрозы взрыва от одной из пассажирок. По словам очевидцев, пассажирка находилась в неадекватном состоянии. 35-летняя женщина держала в руках сумку и угрожала взорвать всех.

Граница с КНР на замке

Границу России на Дальнем Востоке временно закроют. Это необходимая мера, чтобы не допустить распространения опасного коронавируса в стране. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. С темы, которая волнует весь мир, началось и сегодняшнее заседание правительства.

«На сегодняшний момент на территории Российской Федерации ни одного случая этого опасного заболевания не зафиксировано. Но мы должны сделать все, чтобы защитить наших людей. Хотел бы еще раз подчеркнуть, что главная наша ценность — это здоровье граждан. Попросил бы вас, Татьяна Алексеевна, в ежедневном режиме, регулярно информировать общественность о текущей обстановке, мерах, которые принимает правительство, чтобы у людей не было недостатка в информации, в том числе у тех, кто сегодня возвращается из Китая и проходит все необходимые медицинские процедуры, связанные с контролем за распространением вируса», — подчеркнул глава кабмина.

Сейчас в России делается все, чтобы не допустить распространения вируса. В стране даже открыли штаб по контролю над ситуацией. В аэропортах страны круглосуточно дежурят медики, которые проверяют каждого пассажира, прибывшего из Китая. При любом подозрении на заражение — сразу проверка. Да и попасть в Россию для китайцев сейчас не так просто. С 30 января жители Поднебесной не смогут оформить электронные визы для въезда в страну. А с завтрашнего дня будет ограничено ж/д сообщение с Китаем. Поезда будут ходить только между Москвой и Пекином. Остаются закрытыми пешеходные и автомобильные границы с КНР в Приморском, Хабаровском, Забайкальском краях, Амурской области и Еврейской автономной области. Риск заражения велик, поэтому приходится идти на крайние меры. А из Китая каждый день приходят неутешительные данные о распространении инфекции. Сейчас число заболевших достигло почти 8000, а жертвами заболевания стали 170 человек. Российские, китайские и американские ученые сейчас разрабатывают вакцину от опасного вируса.