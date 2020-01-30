Хатылев заявил, что обвинения ООН могут заставить США уйти из Ирака

Москва, 30 января. США будут стремиться сохранить свой военный контингент в Ираке, несмотря на решение парламентариев республики о полном выводе войск из страны, считает бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев.

Соединенные Штаты, как считает эксперт, будут добиваться в Иране обстановки, которая может сыграть на повышение градуса отношений властей с теми, кто хочет изменений. Что касается Ирака, то американские военные намерены оставаться в республике, пока со стороны ООН не будут предъявлены обвинения в невыполнении международных обязательств, подчеркнул Хатылев.

По его мнению, Вашингтон будет различными способами создавать внештатные ситуации, чтобы сохранить своих военных в Ираке для порядка и борьбы с терроризмом.

«Я думаю, что это будет продолжаться бесконечно до тех пор, пока не будет зафиксирована гибель большого количества военнослужащих США, либо не начнутся боевые действия со стороны террористических группировок, а, может, и национальных группировок на территории Ирака», — сказал Хатылев в беседе с «НьюИнформ».

Американский президент Дональд Трамп накануне заявил о намерении сократить военный контингент в Ираке. По его словам, на территории республики находятся пять тысяч американских военнослужащих.

В начале года иракские парламентарии проголосовали за полный вывод войск США из страны. Это произошло после убийства командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани под Багдадом. После гибели иранского генерала Тегеран ударил по американским базам в Ираке. В результате атаки, по данным иранских СМИ, погибли как минимум 80 военных Штатов.

Многие эксперты уже не раз высказывали мнение, что США должны покинуть Ближний Восток, поскольку именно американцы являются инициаторами обострения обстановки в регионе. В связи с этим в последнее время набирает популярность лозунг «Янки, гоу хоум!»