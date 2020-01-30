Путин поручил сделать ветеранов приоритетными участниками парада Победы

Москва, 30 января. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству сделать ветеранов приоритетными участниками парада Победы. Соответствующее распоряжение в четверг было опубликовано на сайте Кремля.

Аналогичное приоритетное право для участия в параде должно быть предоставлено гражданам, совершившим героические поступки.

«Совместно с Минобороны России и МЧС России обеспечивать участие в военных парадах на Красной площади в приоритетном порядке ветеранов Великой Отечественной войны, а также граждан, в том числе несовершеннолетних, совершивших героические поступки», — говорится в сообщении.

Ответственными за эту работу стали глава президентской администрации Антон Вайно, министр обороны Сергей Шойгу и глава МЧС Евгений Зиничев.

Напомним, что в этом году исполняется 75 лет со дня Победы над фашистской Германией. На торжественное мероприятие приглашен президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и ряд других мировых лидеров.

А вот будет ли приглашен президент Украины Владимир Зеленский, пока не известно. На днях украинский лидер обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и организации Холокоста. В Кремле высказали несогласие с подобной оценкой и обратили внимание, что подобные высказывания оскорбляют память миллионов людей, которые освобождали свои страны и Европу от фашистских захватчиков. В частности, это относится к деду Зеленского, который воевал в составе Красной армии и был удостоен советских наград.