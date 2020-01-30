Шнуров расписал в стихах плюсы коронавируса

Москва, 30 января. Фронтмен рок-коллектива «Ленинград» Сергей Шнуров в стихах отреагировал на сообщения о вспышке нового типа коронавируса, посоветовав соотечественникам путешествовать по миру, «пока нет очередей».

По мнению артиста, в этой новости есть плюс. Так, сейчас — отличное время для посещения Эрмитажа или Лувра, поскольку в музеях нет огромного количества людей, передает телеканал «360».

«Вспыхнул вдруг коронавирус, у людей полно идей. Путешествуйте по миру, пока нет очередей. В Лувре без китайцев тихо, в Эрмитаже — благодать! Не бывает так, чтоб лихо, не могло чего-то дать», — написал музыкант в своем Instagram-аккаунте.

Напомним, в конце декабря прошлого года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, Пекин сразу уведомил об этом Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Медики предварительно выяснили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Согласно последней информации, общее количество заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в КНР превысило отметку в 7,7 тысячи человек, 170 из которых скончались.