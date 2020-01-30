Путин поручил рассмотреть возможность усиления ответственности за оскорбление

Москва, 30 января. Президент РФ Владимир Путин поручил своей администрации рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Владимир Путин подготовил целый ряд поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и встречи с уполномоченными по правам человека.

«Рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление и совершенствовании механизмов опровержения недостоверной информации», — говорится в перечне распоряжений.

Выполнить поручение главы государства администрация президента должна до 1 июля текущего года. Ответственными лицами назначены руководитель администрации Антон Вайно и премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Кроме того, Владимир Путин поручил Генпрокуратуре РФ совместно с Роскомнадзором и Верховным судом провести анализ правоприменительной и судебной практики по делам о защите чести и достоинства, которые были возбуждены в связи с распространением в Интернете информации, порочащей честь и достоинство. Также глава государства распорядился представить предложения по усовершенствованию правоприменения в данной сфере. Срок исполнения — 1 июня 2020 года. Ответственными назначены генпрокурор России Игорь Краснов, глава Роскомнадзора Александр Жаров и председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев.

Ранее Путин поручил рассмотреть вопрос о создании единой базы данных жертв политических репрессий в России. Поручение должно быть выполнено до 1 октября текущего года.