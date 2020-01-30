Кошкин уверен, что САА вернет мир в терроризируемые боевиками Идлиб и Алеппо

Москва, 30 января. Сирийская арабская армия (САА) освободит провинции Алеппо и Идлиб от террористов, которые издеваются над мирными жителями и мешают им покинуть опасные территории через гуманитарные коридоры. Такую уверенность выразил завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, член Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

Армия Сирии освободила от боевиков город Маарет ан-Нуман, расположенный на территории Идлибской зоны деэскалации. Сирийские военные поставили цель разгромить агрессивно настроенные экстремистские группировки, сконцентрированные в западных пригородах города Алеппо.

Как отметил Кошкин, проблему с террористами в Сирии пытались решить разными способами. Так, совместные действия с Дамаском согласовывали Москва и Анкара. Однако ситуация осложнилась тем, что позиции Турции и Сирии во многом разошлись.

«И только лишь Россия способствует тому, что консолидирует возможности и устремление всех сторон, чтобы установить порядок и мир в Сирии», – цитирует специалиста «ПолитЭксперт».

В Сирии созданы были зоны деэскалации, запущено патрулирование районов. Дамаск создал гуманитарные коридоры и не раз предлагал боевикам сдать оружие. Однако ответом были лишь провокации с применением тяжелой техники, констатировал Кошкин.

«На сегодняшний день правительственным войскам ничего не остается, кроме как очистить всю сирийскую территорию от террористов, которые не дают установить мир», – заключил эксперт.

Напомним, в Идлибской зоне деэскалации с 12 января вступил в силу режим тишины. 15 января боевики тем не менее открыли огонь. Террористы атаковали позиции армии Сирии на нескольких участках фронта, а также обстреляли окраины города Алеппо. Подразделения САА были вынуждены возобновить боевые действия против боевиков.

По данным российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, с 9 января 2020 года в результате обстрелов со стороны боевиков погибли более 120 мирных жителей Сирии. Кроме того, в результате боевых столкновений с бандформированиями скончались 211 военнослужащих сирийской армии.