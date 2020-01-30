Появились подробности инцидента на борту S7, который угрожала взорвать пассажирка

Москва, 30 января. Появились подробности по инциденту на борту самолета S7, который прибыл в Москву из Сочи. На месте происшествия в «Домодедово» находятся сотрудники полиции.

Лайнер благополучно приземлился в столичном аэропорту. По предварительной информации, одна из пассажирок встала в проходе самолета и заявила, что у нее есть взрывное устройство.

Женщина вела себя неадекватно, ее задержали. По данным Федерального агентства новостей, рейс встретили сотрудники ФСБ, правоохранительных органов и экстренных служб. Личность дебоширки устанавливается, ведется проверка.

Сотрудников МЧС на место происшествия не вызывали. Как сообщает Mash, пассажиры находятся внутри самолета, их пока не выпускают.