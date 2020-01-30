«Идеальная» Лобода восхитила фолловеров телом в купальнике без фотошопа

Москва, 30 января. Известная певица Светлана Лобода доказала, что может не пользоваться фоторедакторами, публикуя снимки в социальных сетях. В своем Instagram 37-летняя звезда и мать двоих детей разместила видео в купальнике, на котором продемонстрировала стройную фигуру.

В профиле исполнительницы появился ролик, где она запечатлена во время отдыха на берегу океана. Артистка позирует в раздельном купальнике и двигается, поэтому ее фигура просматривается со всех сторон.

«И пусть весь мир подождет… Хочу жить у океана …» — написала артистка в посте.

Фолловеров звезды восхитила стройность ее тела. Многие написали, что фигура Лободы идеальна.

«Шикарна!!! Света великолепна», — прокомментировала dardemchi. «Мечта и зависть миллионов!» — заявила viki.dp. «Ну как можно быть такой идеальной», — констатировала mindisalive. «Фигура — просто огонь. Но, мне кажется, во времена «ВИА Гры» грудь была больше. А сейчас прям дюймовочка», — отметила timona28. «Ну незаконно же быть такой идеальной», — высказалась ksusha_payne. «Вы такая натуральная. Очень-очень красивая», — написала ane4ka_sizova.

Среди оценивших форму знаменитости оказалась и продюсер Димы Билана Яна Рудковская. Наряду с многими подписчиками она назвала исполнительницу «идеальной».

По информации издания StarHit, зимний отпуск Светлана Лобода проводит в Мексике. Сообщается, что вместе с семьей она остановилась в одном из лучших отелей прибрежного города Тулум, здание которого некогда принадлежало легендарному колумбийцу Пабло Эскобару. Как пишет СМИ, одна ночь в номере с видом на море обходится звезде более чем в 100 тысяч рублей.