Кузнецова решила судьбу брошенных отцом в «Шереметьево» детей

Москва, 30 января. Оставленных отцом в аэропорту «Шереметьево» мальчиков передадут бабушке, заявила детский омбудсмен в России Анна Кузнецова.

Сотрудники аппарата уполномоченного по делам детей посетили в Хабаровском крае социальные учреждения, в которых неоднократно находились несовершеннолетние. Они также встретились с родственниками мальчиков.

Кузнецова сообщила, что решение было единогласным — передать детей на попечение бабушки.

Напомним, что в минувшее воскресенье прибывший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту мальчиков шести и девяти лет. В их рюкзаках находились документы и записка, пишет РИА Новости.

Мужчина просил отправить детей в приют. Это решение он мотивировал тем, что у него сейчас нет денег для заботы о потомстве. Житель Хабаровска пообещал, что заберет детей через какое-то время.

Правоохранители возбудили уголовное дело об оставлении несовершеннолетних в опасности. Позднее мужчина пришел в ростовский Следственный комитет с повинной. Он также написал письмо Анне Кузнецовой.