Путин поручил принять меры по поддержке пострадавших от теракта жителей Беслана

Москва, 30 января. Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил председателю Кабмина России Михаилу Мишустину принять необходимые меры по дополнительной поддержке жителей Беслана, пострадавших в результате террористического акта 2004 года.

Список поручений по окончании заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека и встречи с уполномоченными по правам человека размещен в четверг на сайте Кремля.

Российский лидер поручил правительству во главе с премьер-министром Мишустиным принять необходимые меры по дополнительной поддержке жителей Беслана, пострадавших в результате теракта 1 сентября 2004 года, следует из сообщения.

Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 апреля 2020 года, ответственным назначен председатель Кабмина РФ.

Напомним, утром 1 сентября 2004 года в образовательном учреждении №1 Беслана произошел теракт, в результате которого погибли 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети. Боевики заперли в спортивном зале школы более тысячи заложников. Людей без воды и еды принудительно удерживали в школе в течение трех дней.