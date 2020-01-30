Кремль продолжает изучать «сделку века» после встречи Путина и Нетаньяху

Москва, 30 января. Кремль анализирует «сделку века» по урегулированию палестино-израильского конфликта, которая обсуждалась в ходе встречи президента РФ Владимира Путина и главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщил пресс- секретарь главы государства Дмитрий Песков

«Продолжаем анализировать», — пояснил он.

Напомним, 28 января президент США Дональд Трамп представил план урегулирования палестино-израильского конфликта, который он назвал «сделкой века». По словам главы Белого дома, создание плана осуществлялось на протяжении трех лет.

«Сделка века» предполагает создание двух государств — еврейского и палестинского. Территория Палестины будет включать в себя сектор Газа и Западный берег реки Иордан. При этом Иерусалим должен быть признан «неделимой столицей» Израиля. Столицей Палестины предлагается сделать Восточный Иерусалим. Под Восточным Иерусалимом подразумевается пригород Абу-Дис, а не восточная часть города.

Стоит отметить, что американская «сделка» не учитывает принципиальные для палестинской стороны вопросы восстановления границ, а также дает Израилю возможность взять под свой контроль палестинские территории на Западном берегу реки Иордан. В обмен на это Израиль прекратит строительство новых поселений на палестинских землях.

Кроме того, американская инициатива обязывает Палестину выполнить ряд условий. В частности, палестинские власти обязаны прекратить поддержку движения ХАМАС, а также отказаться от методов вооруженной борьбы.