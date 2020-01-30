RT готовит интервью с проректором ВШЭ, которая подверглась травле со стороны Навального

Москва, 30 января. Журналист Иван Сурвилло запускает цикл интервью для телеканала RT. Первым станет интервью с проректором «Высшей школы экономики» Валерией Касамарой, которая подверглась настоящей травле со стороны Алексея Навального и других представителей либеральной общественности во время прошлых выборов в Мосгордуму. Многие оппозиционные деятели восприняли тогда Касамару как кандидата от власти.

В настоящее время проректора ВШЭ активно обсуждают в связи с ее инициативой изменить внутренние правила учебного заведения. Она настояла на том, чтобы преподаватели и студенты не выступали с политическими заявлениями, передает RT.

Отметим, что политические высказывания сотрудников ВШЭ уже приносили неприятности руководству вуза. Так, например, в прошлом году преподаватель экономики Гасан Гусейнов оказался в центре скандала после того, как опубликовал пост в Facebook, в котором назвал русский язык «клоачным и убогим». Он также заявил, что в Москве трудно найти литературу на иностранном языке, тогда как в Берлине можно найти издание практически на любом языке. Слова Гусейнова вызвали шквал критики в соцсетях. Многие интернет-пользователи потребовали уволить преподавателя.

Впоследствии экономист поправился, заявив, что критиковал не сам русский язык, а его носителей, которые плохо им владеют. Руководство «Высшей школы экономики» после этого было вынуждено выпустить специальное заявление, в котором говорилось, что пост Гусейнова носит частный характер и не выражает взглядов учебного заведения.