Киев на заседании контактной группы передал новый список граждан для обмена с Донбассом

Киев, 30 января. Украина на заседании контактной группы в Минске передала новый список граждан для обмена с республиками Донбасса. Об этом сообщил помощник президента Украины Андрей Ермак.

«Вчера список был передан на заседании трехсторонней контактной группы», — рассказал он.

Кроме того, Ермак сообщил, что сейчас ведутся переговоры о возвращении на родину украинских граждан, которые были задержаны в России.

«Никто темпа, который взяли по обмену — чтобы в максимально быстрые строки все наши граждане были освобождены, — не снижает», — заявил помощник президента Украины.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда в стране произошел государственный переворот. Жители Донбасса отказались подчиняться новой власти, и в регионе были образованы две народные республики — Донецкая и Луганская. В ответ Киев ввел в Донбасс войска.

Ситуацию неоднократно пытались урегулировать на встречах контактной группы в Минске, а также на саммитах в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия, Франция). Благодаря усилиям международного сообщества, 29 декабря 2019 года впервые за два года состоялся обмен пленными между Киевом и республиками Донбасса. На Украину вернулись 76 человек, а Киев передал ДНР и ЛНР 124 человека, пишет «Газета.ру».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, что Киев работает над новыми списками для обмена. Также президент Украины поблагодарил Меркель за участие в саммите «нормандской четверки», передает «Царьград».