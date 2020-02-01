Сирийская армия проводит разминирование освобожденного Маарет-ан-Нумана — видео ФАН

Дамаск, 1 февраля. Специальные подразделения Сирийской арабской армии (САА) прочесывают окрестности и здания освобожденного города Маарет ан-Нуман с целью обезопасить его от мин-ловушек и самодельных взрывных устройств, которые могли остаться от террористов. Соответствующую информацию передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

После освобождения Маарет-ан-Нумана сирийские военные успели обезвредили часть мин, спрятанных с обеих сторон международной дороги на участке возле города, однако еще остаются десятки населенных пунктов, нуждающихся в тщательной проверке.

Пока инженерные подразделения сирийской правительственной армии открывают дороги и устраняют препятствия, созданные вооруженными террористическими группировками, бойцы Дамаска ведут ожесточенные бои на севере и северо-западе города после освобождения населенных пунктов Хан-Тутин, Хан-эс-Сабиль, Мадабрата и Маардабса. Часть САА также продолжают прочесывать территории, окружающие город Маарет Ан-Нуман с целью обнаружения туннелей и пещер, которые использовались джихадистами для укрытия.

Стоит отметить, что буквально несколько дней назад стратегически важный сирийский город Маарет-ан-Нуман был освобожден впервые с 2012 года.

Военным удалось окружить его с трех сторон, после чего они вступили в ожесточенное противостояние с джихадистами «Джебхат ан-Нусры»1 и союзными ей незаконными вооруженными группировками. В результате боевики понесли гигантские потери, все, кто остался в живых, бежали на север в направлении города Серакиб и города Ариха на северо-западе провинции.

Напомним, что сирийские правительственные войска были вынуждены снова начать военную операцию в Идлибе из-за постоянных провокаций со стороны террористических группировок: они демонстративно нарушали установленный режим прекращения огня и нападали на укрепления армии Дамаска в регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.