Путин распорядился рассмотреть создание в РФ базы данных жертв политических репрессий

Москва, 30 января. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о создании единой базы данных жертв политических репрессий. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Соответствующее распоряжение главы государства прописано в перечне поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека и встречи с уполномоченными по правам человека.

«Рассмотреть совместно с Росархивом, ФСБ России, МВД России и ФСИН России вопрос о создании единой базы данных жертв политических репрессий и представить соответствующие предложения», — говорится на сайте.

Отмечается, что исполнить это поручение необходимо до 1 октября 2020 года.

Ответственными лицами назначены первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов, глава ФСБ России Александр Бортников, руководитель МВД РФ Владимир Колокольцев и директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников.

Ранее Путин поручил правительству до 1 марта текущего года подготовить предложения о единовременной выплате в связи с 75-летием Победы инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим заключенным концлагерей и других категорий соотечественников. Это поручение Кабмину РФ необходимо проработать до 1 марта.