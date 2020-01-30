Сирия, 30 января. Теракт в городе Тель-Абъяд на севере Ракки убил мирного жителя. Сирийская армия движется на юг Идлиба и достигла Серакиба. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: наносят точечные удары по базам «Хайят Тахрир аш-Шам» на юге Идлиба, прикрывая наступление сирийской армии.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продвигаются на юге Идлиба и остановились в четырех километрах от города Серакиб.

Армия Турции и союзные силы: потеряли трех членов спецназа при диверсии курдских боевиков на севере Алеппо и направили в кантон Африн подкрепление.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): подозреваются в убийстве курдского боевика в Дейр-эз-Зоре.

Курдские вооруженные формирования: изгнаны из поселка в Дейр-эз-Зоре взбунтовавшимися местными жителями.

Провинция Алеппо

Инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) провели очередной этап работ по разминированию в городе Алеппо, как сообщает новостной портал SANA. По данным корреспондента, саперы прочесали район Тель-Харар и Тадеф с металодетекторами в поисках брошенных джихадистами боеприпасов. Напомним, что в декабре 2016 года подразделения армии и союзных сил освободили Алеппо от боевиков «Джебхат ан-Нусры»1 и союзных ей группировок, однако при отступлении джихадисты намерено минировали подвалы жилых домов, больниц и школ и намерено устанавливали мины-ловушки в жилых кварталах.

Боевики из состава «Сил освобождения Африна» совершили вылазку в район контроля турецкой армии на севере Алеппо в кантон Африн. Как сообщает агентство Rojava Network, боевики нанесли удар по базе турецкой армии в деревне Гобель. Трое военнослужащих турецкой армии были убиты в результате нападения. Серия провокаций со стороны курдских боевиков вынудила протурецких бойцов направить на север провинции подкрепление.

Провинция Дейр-эз-Зор

Жители села Аль-Хусан подняли бунт против оккупации боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF). Как сообщает источник в сети Twitter (@Sada_AlSharqieh), причиной недовольства местных стала волна арестов местных жителей. После того как курдские силы внутренней безопасности «Асайиш» попытались разогнать протестную акцию, ранив и убив несколько человек, горожане взяли штурмом штаб-квартиру курдской «милиции» и изгнали всех боевиков из своего поселка.

В районе поселка Хавиджа был подстрелен неизвестными член «Асайиш». Как передает новостное агентство Alk Habour, нападающие скрылись с места преступления. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение. SDF подозревают, что за покушение на жизнь боевика стоят террористы «Исламского государства».

Провинция Идлиб

Несмотря на поступающие от медиаресурсов джихадистов «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» и «Хайят Тахрир аш-Шам» об успешных контратаках на позиции армии, на юге Идлиба продолжается успешное продвижение правительственных сил. Как передает военно-аналитический Telegram-канал «Вестник Дамаска», отряды сирийской армии с бронетехникой движутся вдоль международной трассы М-5 на юго-востоке провинции в направлении города Серакиб и уже заняла позиции в четырех километрах от него.

ВВС Сирии прикрывает с воздуха наступление сирийской армии. По данным агентство Halab Today, на базы и огневые точки джихадистов в районе поселка Найраб были с воздуха сброшены бомбы, после чего точечные удары по позициям «Тахрир аш-Шам» также были нанесены в предместьях Серакиба.

Провинция Ракка

Как передает агентство Masar Press Net в подконтрольном турецкой армии городе Тель-Абъяд прогремел взрыв. Самодельная бомба, установленная в припаркованном у контрольно-пропускного пункта на въезде в город, стала причиной гибели одного мирного жителя. Еще несколько находящихся поблизости горожан получили ранения. Информация о пострадавших еще будет уточнятся. По данным источника, автомобиль оставили боевики «Демократических сил Сирии» (SDF). Ранее курдские радикалы уже совершали похожие теракты. 2 ноября 2019 года взрыв заминированного автомобиля на рыночной площади Тель-Абъяда унес жизни 19 мирных жителей. Еще 29 пострадали.

1 Организация запрещена на территории РФ.