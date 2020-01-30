Москва, 30 января. Продюсер Максим Фадеев сообщил о панике, которая царит в аэропорту Сингапура из-за коронавируса. Об этом он написал в Instagram.

По его словам, до этого момента он не читал новости и ничего не знал об опасном заболевании. Фадеев рассказал, что носит маску в Сингапуре. Окружающие его люди также в марлевых повязках. Продюсер Фадеев рассказал о панике в аэропорту Сингапура из-за коронавируса.

«Тут паника из-за какого-то страшного вируса. Я ничего об этом не знал. И вот нас снарядили такими веселыми с круглешочками масками. И вот я сижу в маске. Предаю вам привет, ребятушки. Я уже на пересадке», — подчеркнул он.

Ранее Министерство здравоохранения РФ назвало сепсис возможным симптомом нового коронавируса, распространяющегося по миру из Китая. Утром в четверг Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР сообщил, что число жертв нового коронавируса в Китае выросло до 170 человек, количество зараженных превысило 7700 человек.

30 января первый случай заражения зафиксирован в Тибете, ранее остававшимся единственным китайским регионом, где до сих пор не было выявлено случаев пневмонии, вызванной новым коронавирусом.

За последние сутки власти Китая получили информацию о более чем 1700 новых случаях заболевания. 38 человек погибли от осложнений после заражения вирусом. Из больниц выписано 124 выздоровевших человека.

О вспышке пневмонии, вызванной неизвестным ранее типом коронавируса, стало известно в декабре прошлого года. Эпидемия началась в городе Ухань, расположенном в китайской провинции Хубэй. За пределами Китая случаи заболевания зарегистрированы в Японии, США, Канаде, Франции, Германии, Финляндии и других странах. В России на сегодняшний день не выявлено заразившихся новым типом коронавируса.