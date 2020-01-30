Соавтор закона о надежном Интернете призвала россиян бороться с цензурой в Twitter

Москва, 30 января. Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, соавтор закона о надежном Интернете Людмила Бокова призвала россиян бороться с цензурой в Twitter.

Так она прокомментировала сообщение о том, что американская социальная сеть вводит новую функцию, которая позволит пользователям сообщать о фактах «вмешательства» в американские выборы. Это позволит команде Twitter фильтровать всю неудобную информацию и затыкать рот всем людям, имеющим альтернативную точку зрения.

По словам Боковой, российские власти, разумеется, никак не могут повлиять на Twitter административно, однако обычные пользователи вполне в состоянии высказываться против подобных методов.

«Я думаю, что пользователи здесь сами могут высказать свои претензии к ресурсу и разобраться в этом, какие-то свои риски и опасения описать. Многие пользователи могут это сделать, и уверена, что они будут это делать», — пояснила она iReactor.

Бокова напомнила, что аналогичную политику ранее проводил Facebook, который тоже пытался разделять информацию на «правильную» и «неправильную». Однако все его попытки маркировать посты встречали сопротивление у пользователей, в результате чего администрация социальной сети была вынуждена отступиться.

Напомним, что 3 ноября в США состоятся очередные президентские выборы. На пост главы государства претендует действующий президент Дональд Трамп, а также политики Джо Уолш, Уильям Уэлд и Роки де ла Фуенте. Во время прошлых выборов разразился скандал. Американская элита обвинила Россию во вмешательстве в выборы, связав ее с хакерами, которые выложили переписку демократов. Однако расследование, которое продолжалось несколько лет, так и не выявило сговора между победившим на выборах Трампом и Россией.