Рабочая группа ждет от россиян предложений по внесению поправок к Конституции РФ

Президент Владимир Путин предложил внести ряд поправок в Конституцию РФ. Часть из них касается закрепления социальных обязательств государства перед гражданами, в частности — ежегодную индексацию пенсий и размер минимальной зарплаты не ниже прожиточного минимума. Еще часть поправок предполагает расширение полномочий парламента для обеспечения баланса власти, а также ужесточение требований к чиновникам.

Но предложения Путина — не все, которые планируется рассмотреть в ближайшее время. Президент создал рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон страны. В ее работе принимают участие сенаторы, депутаты Госдумы, законодательных органов власти регионов, ректоры вузов, заслуженные юристы, авторитетные общественные деятели, врачи, спортсмены и деятели культуры.

В состав рабочей группы вошли, например, двукратная олимпийская чемпионка, общественный и спортивный деятель Елена Исинбаева, худрук московского театра Et Cetera, председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин, пианист Денис Мацуев, актер театра и кино, худрук театра Олега Табакова Владимир Машков.

Члены рабочей группы независимо от президента разработают и пакет собственных поправок, который будет рассмотрен совместно с законопроектом президента.

Важно, что обсуждение инициатив по внесению поправок в Конституцию не ограничивается только заседаниями рабочей группы. В настоящее время во всех регионах страны проходят встречи с общественностью, где эксперты выслушивают мнения граждан по данному вопросу. Принять участие в составлении блока поправок ко второму чтению может каждый желающий.

Как рассказал участник обсуждений — председатель Тульской областной думы Сергей Харитонов, представители научного сообщества и студенты активно интересуются предложенными изменениями.

«И журналисты, и политологи живо интересуются общественно-политической повесткой, и знать их мнение необходимо. На встречах звучали не только вопросы, но и предложения, например, закрепить в Конституции права не только пенсионеров, но людей других социальных категорий. Эти и другие предложения будут донесены до членов рабочей группы», — рассказал ТАСС Харитонов.

Общественное обсуждение поправок к Конституции уже состоялось и в Краснодаре. В нем приняли участие главы районов, представители общественных палат, омбудсмены, общественники.

«Целью встречи было выяснение, какие у них взгляды, как они относятся к поправкам», — сказал ТАСС член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, президент Международной черкесской организации Хаути Сохроков.

Он добавил, что в ближайшее время подобные встречи пройдут в Адыгее, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии.

«Буду встречаться там с местными властями, представителями общественных организаций. Буду делиться с ними информацией о том, что мы делаем, узнаю, какие взгляды есть у людей, какие у них вопросы, идеи, пожелания. Все вопросы, которые будут возникать, буду систематизировать», — сказал Сохроков.

Заседания центральной рабочей группы проходят на базе Общественной палаты РФ в Москве. На них эксперты не только высказывают собственные инициативы по поправкам в Конституцию, но и рассматривают личные предложения каждого гражданина России.

«Общественная палата поможет рабочей группе со сбором и обобщением всех предложений от граждан и организаций. У нас накоплен большой опыт в проведении общественной экспертизы законопроектов, мы привыкли конвертировать мнение граждан в понятный власти нормативный язык. Мы полностью готовы выступить связующим звеном между властью и обществом в таком серьезном вопросе, как обсуждение поправок в Конституцию», — заявила секретарь ОП, заслуженный юрист РФ Лидия Михеева.

На сегодняшний день общественные слушания по поправкам к Конституции состоялись уже в 45 регионах России. Итоговые заключения с предложениями, уточнениями и замечаниями поступили в рабочую группу от 35 региональных палат и от одной муниципальной.

Напомним, что окончательное решение по внесению поправок в Конституцию граждане России примут на общероссийском голосовании, с инициативой которого выступил Владимир Путин.