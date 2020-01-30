Японские ученые назвали самые полезные виды хлеба

Токио, 30 января. Японские ученые назвали виды хлеба, которые полезны для организма. Они пришли к выводу, что нужно ежедневно употреблять изделия из овсяной и ржаной муки.

Специалисты привлекли добровольцев к исследованиям. Их разделили на несколько групп, их участники ежедневно употребляли один и тот же вид хлебобулочных изделий, пишет Daily mail.

В результате эксперимента значительно улучшилось самочувствие тех добровольцев, которые ели овсяной и ржаной хлеб. В муке из овса и ржи содержатся витамины и микроэлементы, включая йод, цинк, магний и витамин B.

Такой хлеб положительно влияет на желудочно-кишечный тракт и помогает решить проблему с плохим пишеварением, пишет Ria56.

Ранее Росотребнадзор опубликовал рекомендации, как выбрать хороший и полезный хлеб. Специалисты порекомендовали обратить внимание на срок годности продукта. Хлеб должен быть без трещин и вмятин, плесени.

Вкусный и полезный хлеб хорошо пропечен, он эластичный, с хрустящей корочкой. Качественный хлеб — мягкий, но не влажный наощупь. Он сохраняет полезные свойства в течение первых суток, а ржаной хлеб — в первые 36 часов с момента выпечки.

Так же внимательно нужно подходить к выбору кондитерских изделий. Роспотребнадзор советует покупать сладости только в местах, где созданые оптимальные условия хранения готовой продукции.