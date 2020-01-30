Наступает одна из самых странных дат столетия — 2 февраля 2020 года. Такие даты астрологи называют «зеркальными». Ведь 02.02.2020 читается одинаково и слева направо, и справа налево! Следующую такую дату ждать дольше ста лет (12.12.2121), поэтому астрологи и нумерологи советуют не пропустить нынешний подарок судьбы и как можно лучше распорядиться удачей, запрограммированной на воскресенье, 2 февраля 2020 года.

«Зеркальная» дата 02.02.2020 — что нужно делать

Астрологи считают, что день 2 февраля в силу мощной энергетики отлично подходит для различных начинаний. Этот день будет полон позитивной энергии, которая благодаря зеркальности даты, а также наличию четырех двоек удвоится. Именно поэтому многие влюбленные пары заранее позаботились, чтобы заключить брак именно 2 февраля 2020 года. Так что в воскресенье по всему миру, в том числе в России, ожидается свадебный бум — все хотят надолго сохранить эту энергию, оставив о ней память в документах о создании семьи.

Кроме того, всем знакам зодиака стоит в этот день настроиться на позитивные неожиданные события, которые могут изменить всю последующую жизнь. 2 февраля прекрасно подходит для запуска новых проектов, начала каких-то важных дел, для знакомства с новыми людьми, для серьезных финансовых вложений и так далее. Астрологи советуют не проводить впустую день, который может принести позитивные изменения в жизни — как говорится, не проспите удачу.

Особенно важен этот день для личной жизни — любое даже мимолетное знакомство 2 февраля имеет потенциал перерасти во что-то большее, чем даже просто крепкая дружба. Так что первое воскресенье февраля лучше провести в публичном месте — пойти в спортзал, посетить выставку, сходить в театр или на концерт, заглянуть в модный клуб, повеселиться в большой компании и т. д.

Что нельзя делать 2 февраля 2020 года

В этот день, бурный по энергетике, нужно избегать негативных эмоций. Поэтому запрещено ссориться, обижаться (старые обиды лучше простить), вообще необходимо избегать любых конфликтов.

Также специалисты по нумерологии советуют 2 февраля не поддаваться эмоциям при ведении финансовых дел и при совершении покупок — тут крайне важен самоконтроль. Пустые бездумные траты в этот день под запретом, иначе деньги у вас и потом не будут задерживаться, предупреждают астрологи.

Кроме того, не следует проявлять излишнюю лихость, чтобы положительная энергетика этого дня не перехлестывала через край. Это значит, что нужно соблюдать осторожность на дороге — как водителям, так и пешеходам, а также провести этот день без алкоголя.

Подробнее советы специалистов относительно поведения 2 февраля читайте в материалах Федерального агентства новостей.