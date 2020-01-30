Поклонники посоветовали располневшей Дане Борисовой пойти в спортзал

Москва, 30 января. Телеведущая Дана Борисова удивила поклонников фотографией в купальнике с отдыха в Таиланде. Интернет-пользователи посоветовали звезде заняться фигурой.

Знаменитость опубликовала в своем Instagram-аккаунте кадр, на котором она позирует в слитном купальнике, опираясь на камень. Поклонники обратили внимание, что 43-летняя звезда немного поправилась.

У звезды в комментарии к посту напрямую спросили, сколько она весит. Борисова заявила, что ее вес составляет 53 килограмма, однако интернет-пользователи не поверили ведущей, заподозрив, что она соврала, убрав пару лишних килограммов.

Ряд фолловеров посоветовал звезде идти в спортивный зал и приводить фигуру в порядок, написала «Газета Кемерова».

«Дана, не буду говорить, что замечательная фигура, не буду врать, живот нужно срочно подтягивать, руки, ляхи. Тренажерный зал в помощь», — написала vika_4716.

«Солнышко, ты, конечно, меня извини, но я тебя даже не узнал. Ты поправилась так за это время после лечения, а что дальше будет, через год к примеру?! Давай шуруй-ка в зал, сарделька моя любимая», — написал winterahuinter.

В то же время другая часть интернет-пользователей встала на защиту звезды, пишет телеканал «360». По их мнению, Борисова прекрасно выглядит, и ей не нужно обращать внимания на критику.