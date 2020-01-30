Отказавшийся худеть сын Сафронова укатился в море

Москва, 30 января. Пианист и сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин рассмешил подписчиков шуточным видео с пляжа, с которого он укатился прямиком в море.

В Instagram 242-киллограмового артиста появился ролик, на кадрах которого он призвал фанатов не повторять его ошибку и не переедать на отдыхе.

«Дорогие друзья. Не переедайте на море. А то будет до него тяжело идти, как мне», — сказал Затравкин.

После этих слов сын Сафронова покатился по песку и через несколько секунд оказался в море.

В посте пианист, помимо шуток, затронул важную тему — защиту окружающей среды. Он призвал общественность не игнорировать ситуации, когда животным требуется помощь человека.

«Друзья, если вы видите, что на берег выбросило дельфина, морского котика или тюленя, не проходите мимо, помогите ему вернуться в море!» — написал молодой человек, попросив подписчиков отметить аккаунты экологов и активистов.

Напомним, что молодой человек после инцидента с унитазом самолета наотрез отказался худеть. Осенью прошлого года Затравкин летел в самолете и из-за избыточного веса застрял в унитазе. Он так и не смог подняться без посторонней помощи, причем момент вызволения музыканта попал на видео, которое впоследствии стали активно обсуждать в Сети. Сын известного художника признался, что ему устроили настоящую травлю.

Недавно с молодым человеком приключилась еще одна неприятность. Во время путешествия по Африке он получил настолько сильные солнечные ожоги, что ему пришлось обратиться к медикам. Пианист не заметил, что купленный им крем для защиты от солнца далеко не водостойкий.